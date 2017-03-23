抗薩德 陸東風31飛彈東北冬季演練
美韓部署薩德系統，讓中國大陸與南韓關係前所未有地緊張。大陸央視近日罕見公開火箭軍部隊在大陸東北地區演練東風-31A（DF-31A）洲際彈道飛彈的畫面，似有針鋒相對意味。
香港蘋果日報引述分析指出，雖然終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）被指能進一步拉大中美之間的核差距，但中國大陸再度公開東風-31飛彈，針鋒相對意味明顯。
大陸新浪軍事報導，中國大陸解放軍火箭軍東風31飛彈部隊疑似在東北地區進行冬季野外演練。
報導說，東風-31射程為1萬1500公里，改進後的東風-31A，載荷1050至1750公斤，可攜帶至少3枚彈頭或誘導彈頭以及重返大氣層載具。目前部署在南韓的薩德反導系統便是防禦東風31這類飛彈。1060323
(中央社)
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