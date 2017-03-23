唐飛跌倒 晶華：非上次意外樓梯

行政院前院長唐飛驚傳昨晚在晶華酒店跌倒，媒體報導和台泥集團前董事長辜成允跌倒處相同，但晶華酒店澄清，並非同一座樓梯，第一時間也關心並確認唐飛無大礙。

唐飛家人今天晚間表示，唐飛昨天晚上在晶華酒店的樓梯上摔倒，回家之後覺得不舒服，因此今天早上到三總急診室檢查，骨頭沒有裂開，不過左肩韌帶有撕裂傷。

對此，晶華酒店今天澄清，唐飛跌倒的樓梯並非和辜成允同一座，而是較靠近大門，酒店人員第一時間也立即上前關心，同時確認唐飛沒有大礙並搭上座車離開酒店。1060323

(中央社)