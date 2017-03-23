北港文化中心有亮點，登上義大利建築期刊

北港文化中心有亮點，登上國際建築設計期刊。（張朝欣攝）

北港文化中心由國內知名建築師張瑪龍陳玉霖設計，L形建築物回應相鄰的十字路口，並以不同種類的花崗岩砌成，登上義大利domus建築設計期刊，北港鎮公所23日展開行銷，藉此打響北港的國際知名度。

北港文化中心由台塑企業捐助1億1000萬元興建，2016年5月正式啟用，位於北辰國小旁，文仁路、公園路路口，交通便捷，內含可容納36至60人的表演舞台、360席音樂廳，以及兩層樓的文史資料展覽館。

創辦於1928年的義大利domus建築設計期刊，近日以大篇幅介紹北港文化中心，指出作為1個有著宏偉建築體的市政建築，文化中心能夠錨定鄰近的街道，並建立1個重要的城市街區。

L形建築物細分成兩個建築體，回應相鄰的十字路口。演藝廳和展覽室以不同種類的花崗岩砌成。有著高度差的廣場及沿著相鄰人行道的長階梯，形成台灣城市少見的視角變化，產生動態視覺效果。

北港鎮長張勝智表示，近年來北港鎮公共建築屢屢登上國際舞台，去年五月「天空之橋」參加義大利專業建築雜誌舉辦的 THE PLAN AWARD 2016，入選前20名。如今北港文化中心再次獲得國際肯定，可說是另類的雲林之光。

(中時)