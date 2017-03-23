北港建國國中女排以小搏大 勇奪全國第三
北港鎮建國國中女排隊成立僅2年，日前參加全國國中女子甲級排球聯賽，以1、2年級隊員力戰3年級對手，拿下全國第3名與2個個人獎，23日校方加以表揚，勉勵隊員們持續努力，朝冠軍之路邁進。
國民中學甲級排球聯賽是國內最高層級的國中排球賽事，105學年度賽事日前在台北體育館舉行，採單淘汰制，建國國中女排初生之犢不畏虎，一路過關斬將，拿下全國第3名，這也是雲林縣國中女排的最佳成績。
今天學校校長林吉城、領隊教練黃基津、縣議員蔡岳儒等人表揚女排隊，擔任球隊後援會會長的蔡岳儒表示，女排隊成立僅2年，第1年參加甲級聯賽即拿下第7名，此次更勇奪全國第3，成績有目共睹，盼小將們再接再厲，朝冠軍之路邁進。
林吉城說，女排表現如此優異，除了領隊教練黃基津、教練吳明恒與施姈霓的用心指導，全隊15名成員中，有12人來自全國7連霸的北港鎮北辰國小女排隊，延續以往的絕佳默契，加上3名優秀外地隊員，也是此次拿下好成績的重要原因。
教練群指出，女排隊成軍僅2年，隊員均為1、2年級，面對他隊3年級球員，體型相對吃虧，但大家還是全力拼鬥，以小搏大拿下全國第3名好成績，其中隊長許菀芸更勇奪個人獎項最高榮譽「最佳主攻手」，隊員吳佩茹則獲選「最佳舉球對角」，實屬難得。
(中時)
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