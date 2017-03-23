新光三越「春的蒲公英」 結合AR打卡新地標

台灣新媒體及裝置藝術創作者黃盟欽為新光三越打造的「春的蒲公英」空間特展裝置藝術，成為拍照、打卡的新地標 。（張祐銘攝）

新光三越「春的蒲公英」空間特展，夜晚會有粉藍、紫、黃、綠4色轉換，好療癒。（新光三越提供）

用手機掃描展場看板的QRcode，下載APP按指示操作，可看到蒲公英飛舞，讓畫面更豐富，黃盟欽入鏡示範拍得不亦樂乎。（張祐銘攝）

不少民眾走進花圃拍照趕上打卡風潮。（張祐銘攝）

新光三越「春的蒲公英」空間特展，邀台灣新媒體及裝置藝術創作者黃盟欽在新光三越台北信義新天地、台中中港店和台南新天地花圃或戶外空間打造浪漫幸福感的蒲公英花海，他說白天觀賞有潔白、清新感，夜晚閃耀粉藍、綠、黃、紫不同顏色的光芒，當色彩轉換間則有呼吸感。

本周起展出後，成了賞花新去處，吸引群眾拍照、打卡攻占臉書和IG；即日起至5月31日在展期間還結合擴增實境（AR），多了蒲公英翩翩飛舞的畫面，且日、夜觀賞都有驚喜。今天（23日）訪問時不少人走進花圃拍照臉上流露喜悅、開心，黃盟欽看了笑說，在戶外空間展出與他過往在藝廊或美術館辦展不同，他也親自體驗上鏡拍一下「滿感動的」。

黃盟欽1978年生，2005年舉辦個展至今累積豐富的國際駐村、參展交流經驗，包括土耳其、波蘭、美國、澳洲、印度等，擅常結合複合媒材、空間裝置與錄像。他每回出國駐村離家需長待3個月，隨風飄的蒲公英有如他的化身，雖身在異地卻是人到哪裡就創作到哪裡。

「春的蒲公英」裝置藝術，從他去年5月的作品「飛翔的理由」延伸，每株蒲公英使用超過500條束帶、花3小時製作，他在20天內找100位人手幫忙手作小零件，他再組裝完成，讓原有的40株蒲公英，倍增超過700株。黃盟欽在裝置時，刻意讓蒲公英高低錯落，他認為觀眾也是作品的一部分，這次結合AR讓觀眾走進作品互動可打破距離。

(中時)