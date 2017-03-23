結合焢窯與音樂 水林番薯文化節25日登場

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「2017水林番薯文化節」訂於25日登場，將以「焢窯」方式，帶領民眾感受鄉間田園樂趣，同時規劃烏克麗麗等音樂表演。活動地點位於水林鄉瓊埔村雲150線道路番薯入口意象南側農地。

水林鄉因土壤略帶鹼鹹性，屬於半砂土，特別適合種番薯，生產的番薯品質優異。鄉內種植「台農57」、「芋頭番薯」、「台農66」等品種，其中台農57號綿密香甜，烤過後呈金黃色，且散發出天然的焦糖香。

番薯文化節當天，民眾可品嚐到香甜綿密的「烤番薯」，今年活動以「焢窯」方式，帶領民眾走進田中，感受鄉間田園樂趣。並結合烏克麗麗等音樂表演，將農村體驗與美食、音樂完美結合。

(中時)