「一茶一墨」書友丁酉聯展 讓藝術陶冶身心
新竹市文化局竹軒畫廊與美的隧道即日起至4月2日止，展出書法家羅際鴻老師及一群書法愛好者20餘人，共50多件作品，成員有老有少，其中有前立委張蔡美女士、工研院院長史欽泰等人，內容精采，歡迎民眾踴躍前來觀賞。
退休的媒體工作者羅際鴻9歲開始臨帖習字，學習書法53年，因此結交許多「書友」。退休後他致力於推廣書法風氣，也在新竹縣市培育基礎書法的教學師資。這次展覽名為「一茶一墨」，因他平日喜歡找朋友喝茶，在教學過程中，常常是寫字伴著品茶，大家共同分享浮生半日閒的樂趣。
羅際鴻表示，此次參展24人，大部分是將筆墨趣味作為休閑生活的愛好者；部分青、壯年成員，數年來書藝精進，甚至已成一家。希望各界分享這場書法活動中的喜悅。
展出者之一，工研院、清大科管院前院長史欽泰教授，前台大校長暨國防部長孫震教授最近特別稱讚他，是我國數十年來高科技發展的重要功臣。今年二月屆齡退休，甫於清大旺宏館舉辦個人在科技界和學術界的回顧展，卻以六年來學習書法的心得作為呈現心路歷程的媒介，令各界老友們大為驚嘆。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。