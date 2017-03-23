「一茶一墨」書友丁酉聯展 讓藝術陶冶身心

新竹市文化局竹軒畫廊與美的隧道即日起至4月2日止，展出書法家羅際鴻老師及一群書法愛好者20餘人，共50多件作品，成員有老有少，其中有前立委張蔡美女士、工研院院長史欽泰等人，內容精采，歡迎民眾踴躍前來觀賞。

退休的媒體工作者羅際鴻9歲開始臨帖習字，學習書法53年，因此結交許多「書友」。退休後他致力於推廣書法風氣，也在新竹縣市培育基礎書法的教學師資。這次展覽名為「一茶一墨」，因他平日喜歡找朋友喝茶，在教學過程中，常常是寫字伴著品茶，大家共同分享浮生半日閒的樂趣。

羅際鴻表示，此次參展24人，大部分是將筆墨趣味作為休閑生活的愛好者；部分青、壯年成員，數年來書藝精進，甚至已成一家。希望各界分享這場書法活動中的喜悅。

展出者之一，工研院、清大科管院前院長史欽泰教授，前台大校長暨國防部長孫震教授最近特別稱讚他，是我國數十年來高科技發展的重要功臣。今年二月屆齡退休，甫於清大旺宏館舉辦個人在科技界和學術界的回顧展，卻以六年來學習書法的心得作為呈現心路歷程的媒介，令各界老友們大為驚嘆。

(中時)