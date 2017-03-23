演謝祖武老婆卻無視他 曹蘭：我不跟有婦之夫做朋友！

曹蘭與謝祖武演夫妻，但其實戲裡戲外都零互動。（林淑娟攝）

曹蘭與謝祖武演夫妻，但其實戲裡戲外都零互動。（林淑娟攝）

曹蘭與謝祖武演夫妻，但其實戲裡戲外都零互動。（林淑娟攝）

曹蘭復出拍戲。（林淑娟攝）

曹蘭復出拍戲。（林淑娟攝）

嬌小的黃姵嘉與Teddy和邱昊奇有著最萌身高差。（林淑娟攝）

嬌小的黃姵嘉和邱昊奇配對演出（林淑娟攝）

曾是主持一姐的曹蘭最近復出演出網劇，在《老爸上身》飾演謝祖武的老婆、黃姵嘉的媽媽，雖然她30年前就和謝祖武一起在楊佩佩製作的《楓葉盟》配對演過青梅竹馬，但曹蘭自爆兩人這次演夫妻除了病床邊的「床戲」，幾乎沒其他交集、所以她「完全無視於他」，也不跟他講話，除了是為了入戲，更重要的原因是，她本來就不跟有婦之夫當朋友！

曹蘭解釋，因為謝祖武在劇中是「靈魂」，她應該是「看不見」他的，為了入戲，她連私下都假裝沒看見、不會直視他，偏偏謝祖武喜歡在片場逗大家開心，所以當大家哈哈大笑時，她通常都是一個人躲在角落憋著「ㄎㄎ笑」。她說，自己也從不跟有婦之夫說話、做朋友，「因為我潔身自愛，我都跟已婚的男人保持距離，甚至把他們的電話號碼都從手機刪掉，我很潔身自愛！」所以以前合作的對象胡瓜、陽帆、鄭進一，她也完全不聯絡，男的好朋友只要結婚，她就不跟他們聯絡互動。

她坦言自己個性孤僻，目前幾乎沒什麼圈內朋友，朋友都是圈外居多，主要是因為她已教日文10多年，大多是晚上上課，總是無法跟朋友約吃晚飯交際。她說，不排斥復出拍戲或主持，但前提是不能影響日文教學，因為很多學生都跟著她很久了，不能說不教就不教。

她與日籍男友片岡交往20年，至今仍沒有結婚，她說兩人已經是彼此信任、依賴的精神支柱，相處像老夫老妻，已經沒有年輕時的熱情，但或許哪天也會挑選個黃道吉日跑去登記結婚。雖然男友也從事與演藝圈相關的工作，但她坦言兩人無法一起工作，因為一定會吵架，「所以我們決定各過各的，各自保留空間，當室友就好，就是這樣才能一起走20年。」

《老爸上身》由謝祖武、曹蘭、黃姵嘉、邱昊奇、SpeXial -Teddy、方語昕主演，風雅娛樂與CHOCO TV共同出品，預計於3月底殺青，5月播出，該劇演員。劇中黃姵嘉時不時就會被老爸的靈魂「上身」，她也必須模仿劇中爸爸講話的模樣與動作、甚至打人，還必須把Teddy過肩摔，與有「恐女症」的邱昊奇有不少對手戲，158公分的她，與剛好都184公分的Teddy、邱昊奇被形容有著最萌身高差。

(中時)