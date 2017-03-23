徐堰鈴顛覆刻板客家印象　推出《離開與重返》

資深劇場人徐堰鈴首次編導客家戲《離開與重返》，圖為劇中女主角在混沌的夢境裡，對角色錯亂，試圖想要找到自己是誰。（李欣恬攝）

資深劇場人徐堰鈴首次編導客家戲《離開與重返》，圖為劇中女主角受困於混沌夢境尋找自己的段落。（莎士比亞的妹妹們的劇團提供）

資深劇場人徐堰鈴首次編導客家戲《離開與重返》，圖為劇中女主角在夢中醒來後，對所處的苦悶環境提出不滿與控訴的橋段。（莎士比亞的妹妹們的劇團提供）

「舉凡先民的硬頸精神，或是代表客家文化的油桐花、花布，這些是某個層面的客家文化，但什麼是真正的客家文化呢？」客家子弟、資深劇場人徐堰鈴首次編導客家戲《離開與重返》，以戲中戲手法，從一曲客家童謠《月光華華》毫無邏輯的歌詞作延伸，詮釋她眼中所見的客家生活，24日起在台北演出。

「小時候真的會覺得苗栗什麼都沒有，連颱風都不會來，也很納悶地方政府為何沒有什麼建設，讓人才一直外流，但奇怪的是，當我成年之後，又會覺得沒有太多建設也是好事，山林才不會受到破壞。」徐堰鈴表示，《離開與重返》就是始於這種兩面性的概念，「因為對一個地方有深厚的情感，才會又愛它，又批判它，這齣戲就從這裡出發。」

徐堰鈴是苗栗人，在上大學前都在新竹、苗栗地區生活，集編劇、導演、演員於一身的她，入行25年才首次取材客家元素創作。她表示，這次的創作是想顛覆坊間對客家劇、客家文化的既定印象。

《離開與重返》以戲中戲手法，在劇中安排一齣客家電視劇《月光華華》的拍攝現場，場景設定在台南白河電影文化園區，透過虛擬和真實的兩面性，隱喻外界看見的客家文化和真實的客家文化，其實有所差距。當劇中角色在拍攝現場演出克勤克儉、溫良恭儉讓的客家形象時，下了戲之後，每個角色又各自展現真實個性。同時二二八事件﹑大埔拆遷案、同志議題也融入其中。徐堰鈴表示，劇中以國語和客家語兩種語言演出，以符合真實生活。

徐堰鈴說，劇中以童謠《月光華華》隱喻大埔拆遷案，她表示，《月光華華》的歌詞唱起來雖押韻，聽起來有個樣子，但卻沒有實際內容，讓人摸不著頭緒，「這跟政府拆別人房子一樣，聽起來有個名目，但實際上是毫無邏輯、沒有原則的。」

徐堰鈴表示，這齣戲不斷提出疑問讓觀眾反思，什麼是真正的客家文化，「我無法代表客家人，我只能代表我自己，我提出疑問，我們一起思考解答。」《離開與重返》將於3月24日至26日在台北客家音樂戲劇中心2樓劇場演出。

(中時)