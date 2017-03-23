網紅麵包店Farine 使用過期原料遭停業

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中國上海市徐匯區市場監管部門人員表示，Farine涉嫌使用過期原料等問題，該店暫停營業，利用過期原料所製造的麵包全數當場銷毀，現場封存的樣本將被帶回進行詳細調查。

該公司的行為已涉嫌觸犯了《刑法》第140條生產銷售偽劣產品罪，檢調機關已立案偵查，如構成犯罪，將依法對8名涉案當事人追究刑事責任。

據網路爆料圖片表示，店內麵粉已全部發霉過期，他經過4個多月的蒐證，將其掌握的證據向上海市食藥監局舉報。目前，監管部門已查扣約500袋過期麵粉。

法欣食品有限公司老闆是法國人Franck Pecol，除了這家麵包店，在武康路一帶還擁有5家店，且都是網紅店。包括WIYF的冰淇淋，Farine、可麗餅店Far-West、法式餐廳Franck Bistrot、咖啡館Grains、漢堡店Rachel s。

(旺報)