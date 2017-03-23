女人不為難女人！陸湧現婆媳培訓班

東方婆媳關係自古就是家庭關係中最複雜、微妙的存在。從漢樂府長篇敘事詩《孔雀東南飛》，到時下熱映的《雙面膠》《麻辣婆媳》等影視作品，都映射人們對「女人何苦為難女人」的婆媳關係頗為無奈。

近年河北省石家莊湧現許多「調和婆媳矛盾」、「講解婆媳相處之道」的講座和培訓。許多在婆媳相處中遭遇困惑的人，透過專業老師的講解，來洞悉婆媳相處的「潛規則」。

大路國家二級心理諮詢師劉立方，於2015年從事處理婆媳關係的課程培訓。劉立方說：「婆媳問題在本質上是心理問題，培訓者透過心理分析和情感調整，能重新審視這段關係，讓婆媳關係不再是一地雞毛。」

不同於西方家庭的「界限分明」，中式家庭關係往往過分親密，因此極易導致「越界」行為發生。劉立方解釋，隨著社會進步，年輕人追求獨立自由的生活方式，這和中國傳統文化講究的「服從」背道而馳，兩種觀念的碰撞，常致現代婆媳矛盾升級。

「婆媳間應學會降低期待、拉開距離，甚至劃清界限。」劉立方建議，只有先做好「我」，才能讓在家庭中活得洋洋灑灑。

(旺報)