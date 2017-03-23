前瞻建設只給綠 吳敦義：國民黨從沒這麼窄狹

前副總統吳敦義23日在高雄左營「四海一家」，舉辦「大高雄地區團結大會」，面對媒體詢問對前瞻基礎建設的看法，他說，前瞻建設只有綠色執政縣市受惠，國民黨執政時，「從來沒有這麼窄狹的觀點跟胸襟」，他並以行政院長任內補助地方政府的經驗，奉勸蔡政府不該大小眼。

媒體詢問吳敦義對前瞻基礎建設的看法，他說，如果做重要而有利民生的建設來拚經濟，他基本上支持，但是現在看來，蔡政府把軌道工程說是前瞻建設，恐怕不符一般人對「前瞻」標準，例如台北到基隆的捷運依附在台鐵軌道，和捷運根本是兩碼事，相信基隆人也不會領情。

他更指出，前瞻建設全在綠色縣市，「國民黨執政，從沒這麼窄狹的觀點跟胸襟」，他舉當年行政院長任內的例子表示，2011年因風調雨順，中央多了200億經費，他將其中100多億，依公平計算公式分配給所有縣市，當時內部同仁以「腰纏十萬貫，騎鶴下楊州」勸他，下鄉時再發送補助做人情，或是只給藍、不給綠，他當場拒絕。

他說，所有經費都是中華民國全體國民的納稅錢，這不是黨的錢，若是只給藍、不給綠，是不公不義的，「我用當時的思考奉勸蔡政府，現在用的錢都是中華民國的錢，希望她不要分黨派、藍綠，應依其所需要狀況，打破瓶頸。」

吳敦義今晚南下高雄，在左營「四海一家」參加前立委張顯耀、前政務委員楊秋興、前高市議長許崑源為他召集的「大高雄地區團結大會」，現場數百位支持者舉「義起來加油」手舉牌，夾道高喊「凍蒜」為他打氣。

主辦單位安排108歲老黨員趙慕鶴，上台表達力挺吳敦義，吳並當場頒發聘書，聘他為高雄地區競選後援會榮譽顧問，而許崑源的17歲女兒也上台致詞，象徵年輕世代黨員也支持吳敦義。

吳敦義對台下支持者說，國民黨要重新執政，一定要找出好的領頭羊，先經過2018年考驗，多拿回幾個縣市長、議會多點席次，「2020年再一起來支持黨的主席，當然最好是我」，一起努力在2020年拿回政權，重新擦亮中華民國。

(中時)