邵雨薇麻雀變鳳凰！吳慷仁自嘲僅上半身能看

吳慷仁、邵雨薇共舞。（三立）

吳慷仁、邵雨薇共舞。（三立）

吳慷仁邀邵雨薇共舞。（三立）

吳慷仁邀邵雨薇共舞。（三立）

三立、東森週五華劇《極品絕配》上週播出收視創2.14新高，本週收視將朝2.5邁進，如達標破2.5，吳思賢將代表劇組「裸身炸雞排」請粉絲們吃，所以官方臉書已舉辦2.5集氣的活動，希望在本週就能跨出2.5的門檻，吳慷仁及邵雨薇也在臉書號召人氣，而始作俑者吳思賢也表示：「呃，看來離我的承諾2.5不遠了，我只能邊睡邊健身了？！」看得出他已經在為承諾做準備了。

本週《極品絕配》播出的劇情，吳慷仁將帶著邵雨薇參加酒莊舞會，邵雨薇飾演的衛芬青也將有極大的轉變，換上小禮服變得更有女人味，邵雨薇嬌羞笑說：「我就是麻雀變鳳凰啦。終於輪到我穿華麗的衣服了！」因為平時戲中服裝太像小男生了，這次邵雨薇穿著小禮服，腳蹬高跟鞋走出時，吳慷仁瞬間愣住，還開玩笑說不認識她了：「妳這麼漂亮可以常穿這種衣服！」邵雨薇笑說自己女人味全出來了，特別是鮮豔口紅大大加分。

不過，挑舞對吳慷仁來說光記步伐就暈頭轉向，他說：「我就沒舞蹈細胞，上半身可以騙騙人，但下半身移動是有很大問題的，架式十足是剪接幫忙吧！」邵雨薇插嘴表示吳慷仁不像是跳這類紳士舞的人，太正經感不像他，因為他亂扭就好厲害，像跳妞妞舞就超行，感覺復古型的快節奏舞蹈就好適合吳慷仁，不過他身材很挺很適合跳舞，最主要是他屁股很翹，跳起來很性感。

(中時)