劉家昌嘆「中國民國不見了」 改掉《梅花》歌詞！
「梅花梅花滿天下，愈冷它愈開花」77歲資深音樂人劉家昌，40年前為電影《梅花》創作同名主題曲，至今仍讓民眾朗朗上口。不過他日前卻因為不滿「中華民國不見了」，乾脆修改歌詞，將「它是我們的國花」改為「它是我的梅花」。
劉家昌在微博自曝40年前為中國民國寫了《梅花》，如今中華民國不見了，自己也不必熱臉貼臉屁股，乾脆修改歌詞，將「它是我們的國花」改為「它是我的梅花」，事後更留言感嘆「台獨全面執政，只剩台灣兩個字」。
《梅花》是1976年同名電影《梅花》的主題曲，由劉家昌作詞譜曲，並與鄧麗君先後演唱。歌詞中提到梅花是中華民國的國花，並且以梅花越冷越開花來比喻中華民國，是當時著名的愛國歌曲之一，還因此獲得第13屆金馬獎最佳非歌劇影片音樂。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。