劉家昌嘆「中國民國不見了」 改掉《梅花》歌詞！

劉家昌改掉《梅花》歌詞。(取自劉家昌微博)

「梅花梅花滿天下，愈冷它愈開花」77歲資深音樂人劉家昌，40年前為電影《梅花》創作同名主題曲，至今仍讓民眾朗朗上口。不過他日前卻因為不滿「中華民國不見了」，乾脆修改歌詞，將「它是我們的國花」改為「它是我的梅花」。

劉家昌在微博自曝40年前為中國民國寫了《梅花》，如今中華民國不見了，自己也不必熱臉貼臉屁股，乾脆修改歌詞，將「它是我們的國花」改為「它是我的梅花」，事後更留言感嘆「台獨全面執政，只剩台灣兩個字」。

《梅花》是1976年同名電影《梅花》的主題曲，由劉家昌作詞譜曲，並與鄧麗君先後演唱。歌詞中提到梅花是中華民國的國花，並且以梅花越冷越開花來比喻中華民國，是當時著名的愛國歌曲之一，還因此獲得第13屆金馬獎最佳非歌劇影片音樂。

(中時電子報)