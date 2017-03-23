訂定境外投資條例 ？ 中國商務部：沒這回事

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據經濟觀察報報導，近期有傳出中國商務部、國家發改委將主導訂定境外投資條例，並於今年出爐。對此，商務部新聞辦公室負責人22日回應，根本沒有這回事。

日前經濟參考報報導，中國首部境外投資條例正由商務部、國家發改委主導制定，有望今年出爐，並有業內人士指出，該條例對中國官方監管中企境外投資更有力。

(工商)