印度議員為機位爭執 拿拖鞋怒打空服員

印度1名國會議員今天厚顏坦承，他在印度航空的一架班機上，因為座位爭執而拿拖鞋怒打1名空服員多達25下。

印度下議院印度教民族主義政黨濕婆神軍黨議員蓋克瓦德（Ravindra Gaikwad）聲稱，在印度航空（Air India）從普恩（Pune）飛往新德里（New Delhi）的班機上，空服員侮辱他在先。

法新社和「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，毫無悔意的蓋克瓦德在接受「印度亞洲國際新聞台」（ANI）訪問時說，「他說什麼，我用手打他？我是用拖鞋打他25下」。這段受訪影片上傳到ANI推特帳號，並且在印度各新聞頻道播放。

印度媒體報導，蓋克瓦德堅稱在今天上午飛往新德里的航班中，他的機票是商務艙座位，印度航空卻把他安排到經濟艙座位。

蓋克瓦德先是向一名女空服員抱怨，後來和1名資深空服員起爭執。蓋克瓦德表示：「（空服員）說『我要向（印度總理）莫迪告狀』，所以我就揍他。」他說：「我應該要聽這些胡扯？」

其他政黨議員紛紛嚴厲譴責蓋克瓦德的行為，印度航空則告訴法新社，公司正調查此事。1060804

(中央社)