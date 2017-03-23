再也接不到女兒 英媽媽慘死恐攻輪下

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英國1位有2個孩子的母親，昨天前往學校接女兒時行經西敏橋，卻不幸遭恐攻歹徒開車撞死，成為此案3名犧牲者之一，從此與家人天人永隔。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，案發當時，43歲的佛拉德（Aysha Frade）正前去接女兒放學，卻遭害死她的凶手開車撞擊，摔落在1台公車底下。

佛拉德任職於這場恐怖屠殺現場附近的倫敦DLD學院，她在英國出生，與葡萄牙裔丈夫育有2個分別為8歲及11歲的女兒。

該學院校長波蘭德（Rachel Borland）表示，教職員對佛拉德的死訊「深感震驚及悲痛」。

犯下這起攻擊案的恐怖分子姓名未公開，據信是40多歲男子，他昨天下午駕駛1輛四輪驅動現代汽車，在西敏橋上將數名行人撞飛，後又加速衝撞國會大廈柵欄、撞上外牆。

這名歹徒穿越大門後持刀刺殺48歲的倫敦都會區員警巴默（Keith Palmer），隨後遭武裝員警槍擊，送醫後不治。

這起恐攻的另1名犧牲者是1名50多歲男性，他據信也是在西敏橋上被撞倒，摔落下層混凝土通道。

許多英國、法國與南韓遊客及學生在這場攻擊中負傷，除尚能行走的傷者外，有29人在醫院接受治療，其中7人受重傷情況危急，可能也包括2名受傷員警。

有3名受傷孩童來自法國西部不列塔尼區（Brittany）濱海城鎮孔卡爾諾（Concarneau）的聖約瑟夫學校（St. Joseph's School），該校1名學生於2015年巴黎巴塔克蘭劇場（Bataclan）恐攻遇害。

他們的父母已飛到倫敦，前往聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）探視。（譯者：中央社廖禹揚）1060323

(中央社)