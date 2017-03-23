吳敦義：前瞻經費是納稅人錢 勿分藍綠

國民黨主席參選人吳敦義今天批評政府的前瞻建設幾乎都用在綠色執政的縣市，他籲勿「窄狹胸襟」，經費都是納稅人的錢，盼政府建設不要分藍綠。

吳敦義晚上出席在高雄市左營四海一家舉行的「大高雄地區團結大會」，現場湧入近千名支持者，有前高市議長許崑源、莊啟旺、前高雄縣長楊秋興等人出席，支持者持「我愛國民黨」的標語，吶喊「吳敦義當選」，支持者的情緒沸騰，非常熱情。

行政院長林全今天表示，前瞻基礎建設8年總經費新台幣8824.9億元，保守估計可提高實質GDP規模9759億元，創造4萬到5萬個就業機會，估計可帶動公民營企業投資1兆7777.3億元。

媒體詢問對前瞻基礎建設的看法？吳敦義指出，贊成拚經濟，但是應該及其所及，把錢用在真正有需求的地方，要打開瓶頸才能推升經濟；如果用在非建設而建設，恐怕會招來不同的評價。

他再指出，經費應用在有利民生需求的地方，但是從提報的建設看來，有一些恐怕不符前瞻性，他舉例將台北到基隆的輕軌附依在台鐵軌道上，恐不符輕軌或捷運的建設理念。

再者，他批評建設幾乎所的經費都用在綠色執政的縣市，國民黨執政時不會有「窄狹胸襟」，畢竟是國家的錢要用在國家的建設上。

吳敦義說，民國100年，當時國內風調雨順，中央政府多出了100到200億元款項，他將百餘億元發給各地方政府，以公平、公正及透過公式的方式發放。他說當時還有人建議「腰纏十萬貫、騎鶴下揚州」，甚至可以把經費用在藍色執政的縣市即可。

他表示，他當時就說，既是國人的納稅錢就要一本大公無私的方式，不分藍綠的將錢分送給地方；他說這些錢不是黨的錢，只給藍「不公不義」。

吳敦義說，要奉勸總統蔡英文政府，盼大公無私，建設勿分藍綠，依其所需才能打破瓶頸。1060323

(中央社)