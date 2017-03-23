新中橫公路豐丘路段兩車碰撞 3人送醫

事故現場慘不忍睹。（沈揮勝翻攝）

警、消搶救情形。（沈揮勝翻攝）

事故現場情形。（沈揮勝翻攝）

事故車輛嚴重受損。（沈揮勝翻攝）

一輛白色自小客車，今日晚間8點多在新中橫公路豐丘路段，與對向的藍色休旅車發生碰撞，小客車1男1女分送竹山秀傳與南基醫院，兩人都已失去生命跡象；休旅車男姓駕駛腳部撕裂傷、意識清醒，送南基醫院急救中。

事故發生地點，在豐丘高架橋南端橋頭附近，即葡萄專業區旁，車上有1對男女的白色自小客車疑似從東埔、同富往水里方向走，8點多時與對向的休旅車發生激烈碰撞，兩車扭曲變形、現場慘不忍睹。

死傷者身分與事故原因，警方及消防隊正在釐清中。

(中時)