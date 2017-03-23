政府41項收費項目 即將取消或停徵
大陸財政部、國家發展和改革委員會兩部門近日發文，要求取消或停徵包括婚姻登記費、收養登記費、房屋轉讓手續費、計算機軟件著作權登記費等在內的41項行政事業性收費項目，並將商標註冊收費標準降低50%。
在取消或停徵的行政性收費項目中，涉及個人有6項。包括預防性體檢費、興奮劑檢測費、機要交通文件(物件)傳遞費、中央黨校培訓費4項被取消；民政部門的登記費（包括婚姻登記費、收養登記費）、相關部門和單位依申請提供政府公開資訊收費（包括檢索費、複製費、郵寄費）被停徵。
涉及企業共35項。包括房屋轉讓手續費、清真食品認證費等12項行政事業性收費被取消；包括藥品保護費、河道工程修建維護管理費等23項行政事業性收費被停徵。
規定有關部門和單位於2017年4月30日前，將整理規範情況報送財政部，對須取消、停徵或減免的行政事業性收費，不得以任何理由拖延或者拒絶執行。
(旺報)
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