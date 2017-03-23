通過年改案 李來希批：考試院屈服了！

對於考試院全院審查會今晚表決結果，公務人員協會理事長李來希在臉書以「執政黨強大的壓力下，考試院屈服了！」為文，痛批18％退休優存利率分6年歸零，費率從12%調高至18%，費率提高達50%，「考試院屈服了！」

他說，退休金給付所得替代率從現行的最高90%，調降至70%，減幅高達22.2%，考試院屈服了！減額年金每年減4%，展期年金每年只給0.5%，考試院屈服了！退休金給付調整緊縮溯及既往的適用在已退休人員，考試院還是屈服了！

李來希指出，考試院作為國家憲政獨立運作機關，考試委員須超出黨派之外，依法獨立行使職權。憲法規定看來已是形同具文，「考試院還是廢了吧！」

他說，「我們依然堅持法治國基本理念，法律不得溯及既往的剝奪已退休人員的退休金。請主政者認清自己依法主政的角色吧！」

李來希表示，84年退休領一次給付的老人，平均年齡超過85歲了，已無能力調整生活能力，對那些垂垂老矣來日無多的軍公教人員，就請放手吧！

18%退休金優惠存款一定要在形式上6年，實質上是2年內歸零嗎？施政需要這樣取巧傷害軍公教人員嗎？請高抬貴手吧！「如若不然，遍地開花將不會只在3月29日這一天！唉！」

(工商)