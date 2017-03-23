印尼設計師登時裝週 穆斯林風飄時尚味

我要評比

寬鬆低調風結合運動極簡主義，是設計師哈塔（Rani Hatta）所推出穆斯林風季節新裝的非傳統設計主軸。

英國「每日郵報」（Daily Mail）引述法新社報導，不同於傳統穆斯林頭巾，哈塔的女模套上緊覆頭部的頭巾，外加時尚高領，搭配宛如棒球帽的帽子。

這名印尼新銳設計師致力於證明，時尚的伊斯蘭風能遵守宗教教義，也能吸引非穆斯林。

哈塔在東京時裝週（Tokyo Fashion Week）展出她的2017秋冬新裝後告訴記者：「我是印尼人，所以我為穆斯林設計服裝。」

她表示：「但我的設計很大眾化，因此任何人都能穿。」

她並說，宗教要求不會讓人無法穿出時髦。1060323

(中央社)