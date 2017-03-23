台灣情侶尼泊爾失蹤 家屬明飛抵關切
在喜馬拉雅山區失聯多日的台灣情侶梁聖岳、劉宸君家屬，明天將搭機抵達尼泊爾了解當地搜尋狀況，駐印度代表處將派人前往協助，並與當地警方和相關單位討論後續行動。
在外交部協助下，梁聖岳和劉宸君的雙親將在明晚抵達尼泊爾喜馬拉雅山區，實地了解當地搜尋梁聖岳、劉宸君的狀況。
駐印度代表處也將派官員於明天中午抵達尼泊爾，先與當地警方、旅行社、登山協會相關人士會面，除了解這幾天搜尋的各種狀況外，也將與這些單位協商之後的搜索行動。
此外，官員也將在梁聖岳、劉宸君家屬抵達尼泊爾後，根據家屬的需求提供必要協助。
外交部發言人王珮玲上午在例行新聞說明會上表示，梁、劉兩人是於2月18日搭火車從印度進入尼泊爾。
梁聖岳、劉宸君2人與當地旅行社接洽後，就自行進入喜馬拉雅山的塔曼（Tamang）山區健行。
王珮玲指出，梁、劉二人最後一次與家人聯繫是在3月3日，並約定10日再度聯繫後失聯。
不過，根據當地旅行社表示，有人曾於12日在入山口一帶看到兩名華人，可能就是梁、劉二人；之後，就再也沒有人見到。
駐印度代表處15、16日分別接到失蹤兩人家屬通報請求協尋，代表處官員立刻與當地警方、旅行社和登山協會聯繫，派人上山尋找兩人下落。
梁聖岳與劉宸君原訂22日與旅行社聯繫並接續後面行程，但昨天也沒有與旅行社聯繫，讓外界更加擔心兩人狀況。
由於兩人失蹤的山區大雪連下10多天，到21日才停歇，讓山上的搜尋工作陷入困難。所幸這兩天大雪稍歇，有利搜尋工作；根據當地氣象預報，明天起將有短暫陣雨和晨間暴雨，參與人士都希望不要有阻礙搜索的氣候出現。1060323
(中央社)
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