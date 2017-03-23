試院通過逐年廢除18% 李來希：大戰開打
考試院通過逐年廢除優惠存款18%，對此全國公務人員協會理事長李來希今天表示，「大戰要開打了」。
考試院今天再度召開公務人員退休撫卹法草案全院審查會，通過18%優惠存款至遲分6年逐步廢除，所得替代率逐年自80%降至70%（任職年資35年），較銓敘部版本75%降為60%放寬。
對此，李來希也在臉書上表示，大戰要開打了。
李來希表示，在執政黨強大的壓力下，考試院屈服了。
李來希說，「18%退休優存利率分6年歸零，考試院屈服了！費率從12%調高至18%，費率提高達50%，考試院屈服了！退休金給付所得替代率從現行的最高90%，調降至70%，減幅高達22.2%，考試院屈服了！減額年金每年減4%，展期年金每年只給0.5%，考試院屈服了！退休金給付調整緊縮溯及既往的適用在已退休人員，考試院還是屈服了！」
李來希強調，考試院作為國家憲政獨立運作機關，考試委員須超出黨派之外，依法獨立行使職權。憲法規定看來已是形同俱文，「考試院還是廢了吧」。
他說，依然堅持法治國基本理念，法律不得溯及既往的剝奪已退休人員的退休金。請主政者認清自己依法主政的角色。84年退休領一次給付的老人，平均年齡超85歲了，已無能力調整生活能力，對那些垂垂老矣來日無多的軍公教人員，就請放手吧。
李來希感嘆，18%退休金優惠存款一定要在形式上6年，實質上是2年內歸零嗎？施政需要這樣取巧傷害軍公教人員嗎？「請高抬貴手吧！如若不然，遍地開花將不會只在3月29日這一天。」1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。