試院通過逐年廢除18% 李來希：大戰開打

考試院通過逐年廢除優惠存款18%，對此全國公務人員協會理事長李來希今天表示，「大戰要開打了」。

考試院今天再度召開公務人員退休撫卹法草案全院審查會，通過18%優惠存款至遲分6年逐步廢除，所得替代率逐年自80%降至70%（任職年資35年），較銓敘部版本75%降為60%放寬。

對此，李來希也在臉書上表示，大戰要開打了。

李來希表示，在執政黨強大的壓力下，考試院屈服了。

李來希說，「18%退休優存利率分6年歸零，考試院屈服了！費率從12%調高至18%，費率提高達50%，考試院屈服了！退休金給付所得替代率從現行的最高90%，調降至70%，減幅高達22.2%，考試院屈服了！減額年金每年減4%，展期年金每年只給0.5%，考試院屈服了！退休金給付調整緊縮溯及既往的適用在已退休人員，考試院還是屈服了！」

李來希強調，考試院作為國家憲政獨立運作機關，考試委員須超出黨派之外，依法獨立行使職權。憲法規定看來已是形同俱文，「考試院還是廢了吧」。

他說，依然堅持法治國基本理念，法律不得溯及既往的剝奪已退休人員的退休金。請主政者認清自己依法主政的角色。84年退休領一次給付的老人，平均年齡超85歲了，已無能力調整生活能力，對那些垂垂老矣來日無多的軍公教人員，就請放手吧。

李來希感嘆，18%退休金優惠存款一定要在形式上6年，實質上是2年內歸零嗎？施政需要這樣取巧傷害軍公教人員嗎？「請高抬貴手吧！如若不然，遍地開花將不會只在3月29日這一天。」1060323

(中央社)