倫敦國會恐攻傷者分屬11國籍 1陸客
英國首相梅伊今天表示，昨天國會外攻擊事件受傷送醫的29人，分屬11個國籍，其中包括1名中國大陸人、4名南韓人。
梅伊（Theresa May）指出，送醫治療的傷者分別是：12名英國人、3名法國人、2名羅馬尼亞人、4名南韓人、1名德國人、1名波蘭人、1名愛爾蘭人、1名中國大陸人、1名義大利人、1名美國人及2名希臘人。
根據美聯社，警方稍早說，送醫的29人當中，7人情況危急。
法新社報導，1名中國大陸觀光客輕微受傷。南韓外交部稍早說，有5名南韓觀光客受傷。
傷者當中有3名警察，梅伊說：「3人當中有2人傷勢嚴重。」
法國外交部長艾侯（Jean-Marc Ayrault）今天前往倫敦，探視參加學校旅行而受傷的3名學生。（譯者：中央社羅苑韶）1060323
(中央社)
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