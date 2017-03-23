中山欖仁野餐節 慵懶過周末
新光三越台北南西店與台北市文化局、台北市商業處、台北捷運公司共同舉辦的「2017中山欖仁野餐節」，26日在捷運中山站線型公園舉行，這次主題靈感來自南西商圈的小葉欖仁樹，正好是「懶人」的諧音，可慵懶度周末。25日前在南西店一館9F贈品處可用550元預購價值超過800元的野餐懶人包，連吃的都能先張羅，慵懶又舒服。
本次規畫「欖仁小知識有獎徵答」、「懶人音樂秀」、「懶人野餐同樂會」、「懶人輕鬆領大獎」四項節目，當天邀PiA吳蓓雅、皇后皮箱、黃玠瑋及IO等歌手輪番開唱；現場打卡新光三越台北南西店並分享，能免費試吃館內餐飲店家包括AUNT STELLA詩特莉餅乾、Licha芙、蜜蜂故事館等，與5家商圈美食像是坐坐咖啡、疊疊樂、Peekaboo麵包屋、AT FIRST緣來及Passion Tree嚐不住話的美食。
此外，穿指定白&寬Dress Code打卡並hashtag「#2017中山欖仁野餐節在南西」，有機會抽市值1萬4500元的捷星航空台北-東京單人來回機票。
(中時)
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