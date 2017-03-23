來台陸客少百萬人 520至今500億外匯蒸發

從去年520至今年3月，陸客來台已大減超過100萬人次，並造成台灣500億元（台幣，下同）外匯蒸發。旅遊業者說，陸客不來業者慘兮兮。台北一家新開商旅店，降價到平日每晚只要1600-1800元。跑桃園機場租賃車也殺到血流成河。

2016年有351萬多名陸客來台，較2015年的418萬人次大減67萬多人次，再加上今年1-2月，陸客再減31萬人次，總數已達98萬人次。旅遊業指出，本月陸客來台和去年相較依然是負成長，估計從去年520新政府上任至今，已較新政府上台前相同時期大減超過100萬人次。

林姓旅遊業者表示，依據交通部觀光局對2015年入境旅客的消費調查（2016年調查尚未出爐），一名陸客在台每天平均消費為221.58美元，若減少100萬人次，每人來台平均8天估算，從新政府上台後，台灣已有超過500億元外匯收入蒸發。

「陸客最愛買，購物店最慘，估計在流失的500億元中至少占一半。」旅遊業者說，陸客來台消費第二多的是旅館住宿費，估計損失95億元，交通費和餐費是第三和第四大支出，估計損失都超過60億元。

「高雄旅館同業最慘，台北還有港澳自由行可以墊一下，要不然台北一樣很糗。」旅館業者表示，台北近年來也蓋一堆中小型商旅，住房率也不好，但墾丁「慘到爆」，民宿求售的不少，墾丁大街冷清清。知本溫泉區不少店家都已關門了。

(旺報)