年金改革力道縮 李逸洋：恐撐不過2041
考試院今天再度召開公務人員退休撫卹法草案全院審查會，所得替代率上限調整為80%，並分10年逐步調降為70%，但這個草案卻讓考試院副院長李逸洋憂心，指退撫基金財務恐撐不過2041年。
根據考試院今晚所通過的法案，所得替代率第一年80％分10年降為70％，比起原本提案的第一年75%分15年降至60%調整幅度大減，18％優惠存款則是第一年先降至9％，第7年歸零，申請一次領公務員18％優惠存款降至6％後就不再調整。
不過先前民團就已批評這樣逐年調減的步調過慢，18%應在3年內退場，並在10年內讓所得替代率降到60%，否則只是延後年金破產速度，但年輕人一樣領不到。
聯合新聞網報導，負責主持審查會的考試院副院長李逸洋表示，他提議以75%所代率的方案對資深公務人員較不利，但較能照顧年輕公務員，也符合社會期待，不過未獲得考試委員的支持。
對於這次審查會所做出的決議，李逸洋表示非常擔憂退撫基金財務恐撐不過2041年。比起先前總統蔡英文所說年金30年不破產，破產時間似乎又往前推移。
(中時電子報)
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