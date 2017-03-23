亞銀商機博覽會 台訪問團成果豐碩
亞洲開發銀行在馬尼拉的總部舉辦「第8屆亞銀商機博覽會」，台灣數10家廠商組團參加，爭取亞銀各項援助計畫衍生的商機，成果豐碩。
亞銀自1966年成立以來，配合區內國家的經濟發展計畫和策略，提供貸款及援助計畫，以期提高人民生活品質，衍生了數以億美元計的龐大商機。
本屆商機博覽會是於22日、23日在位於曼達路永市（Mandaluyong）的總部舉行，台灣參訪團有50多名成員，由賀喜能源公司國外業務部經理蘇璟斌擔任團長。
蘇璟斌表示，全團此行對亞銀的採購過程及規範有更深刻的認識，並有機會與其他國家的廠商進行交流，建立商機管道。
他說，今年亞銀商機著重於綠能源，這也是台灣廠商的強項之一，如果能採取整合策略，集結不同業種爭取標案，將可充份發揮台灣的競爭力。
中華民國駐菲代表處今晚在曼達路永市的香格里拉大飯店設宴歡迎，亞銀韓籍董事高炯權以及多名旅菲台商也受邀出席宴會。
駐菲代表林松煥說，亞銀將是台灣產業拓展亞洲商貿的重要平台，此次訪問團的規模，反映出業界對南向政策的熱烈響應。
台灣參訪團將於明天下午返回台北。1060323
(中央社)
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