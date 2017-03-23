聯想、富士通PC合併計畫將延後

我要評比

據日媒報導，中國電腦製造龍頭聯想合併日本富士通個人電腦（PC）業務的計畫將推延到下個月或是更晚。此前，兩家公司已深入談判，並預計於3月底完成協議，報導也稱，合併延遲對這項計畫本身並無影響。

(工商)