日韓搶報太極拳 大陸捍傳統文化

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近年太極拳廣受歡迎，各國虎視眈眈，都想將其註冊聯合國教科文組織「非物質傳統文化遺產」名錄。南韓更利用媒體放出「太極拳創始者─張三豐為南韓人」的消息，欲將中國傳統文化「太極拳」納南韓。

3月31日，為聯合國教科文組織每年申報「人類非物質文化遺產名錄」的最後期限，隨著時間將近，各國紛紛搶報「非物質文化遺產」，以求捍衛國家文化；日本、南韓也欲利用此次機會，搶報太極拳申遺。

然而，次年聯合國教科文組織卻以人力不足，要求各國每年申報不得超過兩項；由於大陸文化遺產眾多、競爭激烈，申報太極拳也變的遙遙無期。

河南省溫縣太極拳申報人類非物質文化遺產領導小組副主長嚴雙軍表示，自2008年後，中國文化遺產就再也沒出現「太極拳」。

北京57歲太極拳師父張建說：「談到功夫，第一想到的是少林寺，部分少林功夫都是求表演；而太極拳的性質卻大不相同，它是個人練習，應受更多關注。」

(旺報)