基因突變鳳梨花 造型百變創商機

嘉義縣民雄鄉旺萊山鳳梨果農陳謝美瑛種出百變造型的鳳梨花，（左），連民雄鄉農會總幹事涂文生（中）也讚揚很有特色。（高錦如攝）

4顆鳳梨連再一起，造型如雞，相當特別。（高錦如攝）

嘉義縣民雄鄉旺萊山鳳梨果農陳謝美瑛種出百變造型的鳳梨花，不論是三胞胎、五胞胎通通看得見，有些還形似雞、孔雀、聚寶盆等各式造型，1個月產量僅1、20顆，還深受遊覽車司機的愛戴，創造另類商機。

有30多年務農經驗陳謝美瑛指出，鳳梨花會造型百變，主要是因該鳳梨株養分相當充足，才會基因突變，1個月產量僅1、20顆，除外型討喜之餘，再加上鳳梨含有諧音字「旺來」的意思，大受遊覽車司機喜愛，盼以求帶來好運。

陳謝美瑛說，基因突變的鳳梨當裝飾放置1個月也不會壞，就像花一樣，因此將它取為「鳳梨花」，她還依造型替它取名子，如3顆鳳梨連再一起，命名為「三陽開泰」，5顆相連就取為「五福臨門」。她說，鳳梨花其實可以吃，但果肉少、不甜，大多作為擺飾用，現最高紀錄是突變到19顆鳳梨連再一起，宛如靈芝，相當漂亮。

(中時)