女學生遭客運輾斃 駕駛：我快哭了

我要評比

16歲蘇姓女國中生23日下午搭客運返回瑞芳住家時，後門突開啟，蘇女墜落遭輾斃。駕駛陳男（中）說，「當下快哭了，真的不曉得為何會發生」。中央社記者王朝鈺攝 106年3月23日

16歲蘇姓女國中生今天下午搭客運返回瑞芳住家時，後門突開啟，蘇女墜落遭輾斃。駕駛陳男說，「當下快哭了，真的不曉得為何會發生」。

蘇女下午搭乘基隆客運1062班車，從台北中崙站發車，行經中山高開往金瓜石，約在下午5時，客運行經大寮站要往瑞芳方向時，後門突然開啟，蘇女墜落車外，當場遭後輪輾斃。

36歲的陳姓駕駛表示，事發當時已過大寮站，才剛綠燈要起步車速不快，「真的不曉得為什麼會發生」，只聽到女學生「有人掉下去了」，他趕緊煞車，無奈為時已晚。

他說，每天發車前都會檢查車門是否正常，後門通常只供身障人士使用，乘客都從前門下車，開關則設在駕駛座右下方，「開關很小且要往上扳，不太可能誤觸」。

事發後，陳男上前詢問女學生「門好好的怎麼會自己開啟？」得知原來是女學生嬉鬧推擠發生事故，「當下我快哭了，真的不知道為什麼會發生」。

同行的一名女同學目睹死者墜車，當場嚇傻崩潰，「怎麼辦，警察會不會認為是我害死她，我忘了當時聊天的內容，只是開玩笑只是推了她一把」。

基隆客運保安稽查課長王德吉表示，肇事車輛是去年剛買的新車，先前從未發生過類似事件，對於發生不幸事故，基隆客運對此深感抱歉。

他說，車上監視器畫面現已交給警方，後續也會配合檢警調查釐清，基隆客運有投保強制險和乘客險，估計最少可理賠新台幣400萬元，至於後門開啟方式，技師也已向警方交代。1060323

(中央社)