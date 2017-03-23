選主席 吳敦義：讓國民黨贏回政權

宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天說，選主席，也要力拚黨在2020年贏回政權，最好當時他是主席，就要讓國民黨重新贏回政權。

吳敦義還說，如果執政絕不會搞鬥爭、不搞清算，才是個像樣的執政黨；至於在野也要做個像樣的在野黨，有力制衡、有效監督。吳敦義的宣示及尋求支持，獲得現場如雷掌聲和支持者高喊當選。

吳敦義晚上出席在高雄市左營四海一家舉行的「大高雄地區團結大會」，現場湧入近千名支持者，民眾熱情並為他加油打氣。

吳敦義在團結大會上呼籲大家支持他參選黨主席，也細數在高雄執政的政績，他表示，尊重性別平權、重建兩岸和平穩定關係、世代和諧、公義社會、廉能效率親切勤快的政府，找到營造2020年重新執政的領頭羊，並在20 18通過考驗，先做到贏回高雄執政權。

他呼籲大家一起支持2020年當時的主席，不論是否是他，但他說最好是他，就會帶領大家重新贏回執政，擦亮中華民國，並贏回尊嚴。1060323

(中央社)