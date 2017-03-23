倫敦恐攻 英女王表達深切慰問譴責暴力

我要評比

英國國會大廈外昨天發生恐怖攻擊事件，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）今天對受恐攻殃及的每個人表達「深切慰問之意」，並譴責「恐怖暴力」行為。

伊麗莎白女王表示：「我的關心、祈禱及深切的慰問，與受到昨天恐怖暴力事件影響的所有人同在。」

根據英國「每日快報」（Daily Express）網站報導，伊麗莎白女王原定今天主持倫敦都會區警察局新總部大樓啟用儀式，但因恐怖攻擊事件而延後。倫敦都會區警察局新總部大樓，距離恐怖攻擊現場僅數百公尺。

白金漢宮發言人昨天表示：「鑑於今日事件，明天參訪新蘇格蘭警場（New Scotland Yard）活動決定延後。參訪時間將重新安排在稍後日期。」1060323

(中央社)