世界搏茶印度風 精彩茶藝展演登場

23日的展演邀請知名印度餐廳主廚馬友友Mayur帶來精彩的印度拉茶展演（余信賢攝）

23日的展演邀請知名印度餐廳主廚馬友友Mayur帶來精彩的印度拉茶展演（余信賢攝）

23日的展演邀請知名印度餐廳主廚馬友友Mayur帶來精彩的印度拉茶展演（余信賢攝）

23日的展演邀請知名印度餐廳主廚馬友友Mayur帶來精彩的印度拉茶展演（余信賢攝）

2017年世界搏茶會有來自不同國家的國際茶文化展演，邀請各國茶道職人來台交流，23日的展演邀請知名印度餐廳主廚馬友友Mayur帶來精彩的印度拉茶展演，同時示範道地的香料奶茶讓參與遊客品嚐，讓今日的世界搏茶會有濃濃印度風味。

文觀局指出，印度是世界最大的茶產地之一，也是最大的茶葉消費國，印度茶最大的特色就是善用各種辛香料，外加牛奶、甜味劑等成為傳統拉茶，因此搏茶會特別安排三場拉茶展演，同時介紹印度的飲茶文化，讓大家都可以體驗不一樣的異國茶文化。

文觀局再次力推2017年的世界搏茶，歡迎大家到現場吃、喝、玩、樂與賞茶、陶之美，暢遊茶鄉文化與故事，活動訊息可以上「2017世界搏茶會」官網或上嘉義縣文化觀光局網站查詢。

(中時)

嘉義縣議員林緗亭帶著水上鄉成功國小的學生來參觀。（余信賢攝）

協志工商的學生也自動前來參觀搏茶。（余信賢攝）

嘉義縣議會同仁前往搏茶會參觀。（余信賢攝）

嘉義縣議會同仁前往搏茶會參觀。（余信賢攝）