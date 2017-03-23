吳綺莉疑再沾毒 小龍女報警抓母

吳綺莉2年前遭控虐女、藏毒，今再傳小龍女報警抓母。（圖／取材自微博）

港星吳綺莉1999年驚爆與成龍婚外情，之後生下兩人女兒「小龍女」吳卓林，母女倆感情親密，但前年卻驚傳吳綺莉涉嫌藏毒、虐女，好不容易挺過這段風波，今（22日）竟又爆出小龍女再度報警抓母。

據香港《蘋果日報》報導，吳卓林這次報警抓吳綺莉，是由重案組接手調查，晚間吳綺莉被直擊戴著口罩、披頭散髮回到住所，還有幾位便衣刑警和一名疑為律師的西裝男子陪同，之後過了約半小時疑似搜索完畢，才又一行人離開住處。而吳綺莉被致電詢問，僅低調不多做回應。

事實上，小龍女前年3月才在校向老師投訴遭母親毆打，隨後警方到寓所搜查，發現少量疑似大麻毒品，最後吳綺莉交保候傳，當時她聲明沒打女兒也沒藏毒，未料，事隔2年又捲入吸毒風波。

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(中時電子報)