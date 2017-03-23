張花冠化身花仙子 宣傳瑞里紫藤花

縣長張花冠出席紫藤花記者會頭插上以紫藤花製成的頭簪貌似花仙子。（余信賢攝）

縣長張花冠、文觀局長許有仁一同出席紫藤花記者會，2位打扮成俠客、俠女的模特隨侍在旁。（余信賢攝）

打扮古裝的俠客牽著縣長張花冠上台。（余信賢攝）

縣長張花冠（左三）、文觀局長許有仁（左二），共同宣傳瑞里紫藤花季。（余信賢攝）

紫色浪漫幸福藤雲的瑞里紫藤花季已經到來，嘉義縣文觀局23日在局本部一樓大廳舉辦紫藤花季記者會，縣長張花冠插上紫藤花髮簪化身為花仙子宣傳花季。

2017瑞里紫藤花季於23日開跑，活動期間內推出每周四限量特色體驗（在地達人導覽、特色DIY以及品茗活動）、戀愛巴士賞花團，29日以「國樂ｘ武俠」搭配特色茶席、茶人秀與在地特色風味餐，打造「紫藤花下茗饗宴」，在梅山鄉瑞里綠色隧道浪漫登場。

縣長張花冠進入記者會現場時，就像在場人士說，花仙子來了，見到縣長身穿洋裝，披著浪漫紫色圍巾，頭上插著以紫藤花製成的髮簪，猶如花仙子般。記者會現場還擺有茶席，一開場2位Cosplay古裝的俠客、俠女邀請張花冠縣長及許有仁局長入席，2位打扮古裝的俠客、俠女也隨侍在一旁。

縣長還大讚紫色相當漂亮、浪漫，並提到紫藤花不等人，一年才開一次，非常浪漫又漂亮且適合生長在山區，由於花開在氣候宜人的春季，加上滿山的浪漫紫藤花，會讓現場遊客相當忘我。29日會在瑞里舉辦紫藤花下茗饗宴，一個人300元，想當超值。

紫藤花季活動分為「紫藤花下茗饗宴」、「平日限定體驗團」、「戀愛巴士賞花團」及「浪漫99紫藤栽種活動」，「紫藤花下茗饗宴」於29日在瑞里綠色隧道展開，內容將以綠竹林為背景搭配Cosplay角色展演在國樂聲中品茗、享受在地風味餐。

文觀局長許有仁表示，29日的紫藤花下茗饗宴受到廣大朋友們喜愛報名已經額滿，若沒搶到名額的朋友們也別失望，精彩的每週四「平日限定體驗團」仍有名額可以報名，但3月23日、30日與4月6日、13日每一天限量30位，一個人300元費用要搶要快，有興趣的朋友可以上嘉義梅山汗路文化觀光祭或嘉義縣文化觀光局網站查詢。

(中時)