穿得更健康！青工會替育幼院免費清洗洗衣機

中和青工會長李謙國善用所學，主動與大同育幼院、榮光育幼院聯繫，幫忙清洗院內15台洗衣機。（葉書宏翻攝）

中和青工會長李謙國善用所學，主動與大同育幼院、榮光育幼院聯繫，幫忙清洗院內15台洗衣機。（葉書宏翻攝）

洗衣機用久了，小心越洗越髒！中和青工會長李謙國善用所學，主動與大同育幼院、榮光育幼院聯繫，幫忙清洗院內15台洗衣機，儘管清洗洗衣機耗時費工，清洗一台要2小時仍樂此不疲，未來將持續號召會員服務雙和的社福及弱勢團體。

中和青工會長期從事公益活動，前會長鄭鈞瑋曾率領會員化身耶誕老人前往中和明新兒童發展中心送愛心，在端午節時贈送500顆粽子給中和區的弱勢孩童，另外還有愛心便當及普渡物資等捐贈活動，愛心遍及中和、永和。

李謙國接任會長後，善用自己所學，主動與大同育幼院、榮光育幼院聯繫，幫忙清洗院內15台洗衣機，洗衣機清洗相當費工，需將洗衣槽全部拆下，一台耗時約2小時，仍花費一周時間將15台洗衣機清洗完成。

李謙國指出，衣物與肌膚直接接觸，看起來乾淨不代表沒有細菌，洗衣機使用若超過2年就應該要進行清理，才不會讓衣物越洗越髒，曾學習過洗衣機清洗的課程，因此主動與育院院聯繫，想要讓院童們可以健康長大。

「如果可以多做一點，為何不幫忙！」鄭鈞瑋說，弱勢團體很辛苦為了生存努力著，也許物資僅能短暫給予他們協助，但卻能讓他們感受的社會溫暖，這是一個「善」的循環，每個人多做一點、多付出一些愛心，社會就會更加祥和、溫暖，也期盼更多的善心人士，一起來關心周遭的弱勢家庭。

(中時)