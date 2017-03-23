世足資格賽 中國勝韓中止進球荒
2018世足亞洲盃第3輪12強資格賽23日在長沙上演中國大陸與「太極虎」韓國之戰，地主中國靠北京國安前鋒于大寶在第34分鐘頭槌破門，以1比0氣走韓國，不僅拿下本輪首勝，也把他們在世足資格賽的進球荒止於409分鐘。
中國拿下此勝後，戰績1勝2和3敗、積5分，把爐主位置讓給卡達，躍居A組第5。A組前4名依序為伊朗、韓國、烏茲別克與敘利亞，前兩名直接取得世足32強門票，第3名將與B組第3進行主客兩回合決勝，勝方再透過洲際附加賽搶搭最後末班車。
中韓之戰也是義大利名帥「銀狐」里皮（Marcello Lippi）上任後的第2場世足資格賽，去年11月主場0比0戰平卡達，這次也拿下首場正式比賽勝利。
中國隊上次在世足資格賽進球為去年9月客場2比3不敵韓國，由蒿俊閔以自由球打入該隊的第2球，接著連4戰掛零。此役第28分鐘，于大寶於禁區鏟射雖被權淳泰沒收，但7分鐘後把握角球機會，漂亮頂進全場唯一進球。
(中時電子報)
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