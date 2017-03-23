朴子溪南側 苦楝花隧道盛開

位在朴子溪南側堤防邊，兩側種滿了苦楝樹。（余信賢攝）

目前苦楝樹已經進入開花季，成為最美的苦楝花隧道。（余信賢攝）

位在朴子溪南側堤防邊，兩側種滿了苦楝樹，形成全嘉義縣最長的苦楝樹綠色隧道，目前苦楝樹已經進入開花季，成為最美的苦楝花隧道，可使往來的旅客心情大開。

(中時)