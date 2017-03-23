波蘭總理：多速歐洲將帶來混亂
波蘭總理席多（Beata Szydlo）今天說，多速（multi-speed）歐洲將帶來混亂。歐洲聯盟正準備一份羅馬峰會宣言，但波蘭警告可能不會支持。
歐盟各國領袖在本週末成立60周年的峰會上，將謀劃英國脫歐後的歐盟前途問題。
多速歐洲提議的核心想法是，部分成員國在特定政策及主題上，可能會選擇比其他會員國快或慢的對歐統合逮度。
法新社報導，席多在華沙一項歐洲統合會議上表示，「歐盟需要改變，修正未能發揮最佳效果的作法，但不可能透過多種速度來實現。多種速度無法修正（歐盟）計畫，只會破壞它」。
席多指出，多速歐洲將「使歐盟各國的合作出現更多不確定與混亂」。
她今天稍早對民營電視台TVN24表示，「假使沒有共識」，同時並未涵蓋波蘭認為至關重要的議題，那麼波蘭可能不會簽署峰會宣言。1060323
(中央社)
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