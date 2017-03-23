王金平率團訪日 盼日挺台參與國際組織

前立法院院長王金平率團訪日，日方提起台灣對於日本食品開放的問題，但雙方未深入討論，王金平盼日方挺台灣參與多項國際組織，並爭取讓國人參與2020東京奧運志工的招募。

王金平21日率在野黨立法委員林德福、黃昭順、柯志恩及李鴻鈞等人訪日，此行是他卸任立法院長後首度率團出訪。

台灣因2011年311東日本大地震發生福島核災，禁止進口福島等5縣的日本食品。對於這個問題，王金平表示，目前是在野黨的立委身份，對國人的健康安全有監督之責，但不能越軌、也不宜太深入談。他認為，應由政府自行評估。

李鴻鈞補充說，日方一定會談起食品問題，但他告訴日方，既然日本說311大震災後，台灣對日方很好，那就希望日方在這問題上不要太急，一切都用科學的證據來證明食品的安全。所以此行幾乎沒特別觸及食品安全問題。

王金平一行今晚在東京一家大飯店接受日本跨黨派國會議員所組成的「日華議員懇談會」設宴款待。

日華懇幹事長古屋圭致詞時表示，今年1月日本的對台窗口、1972年成立的交流協會已把名稱改為「日本台灣交流協會」，雖嫌太晚改名，但能改名是好事一樁。古屋說，感謝王金平擔任立法院長17年期間對台日關係的貢獻。

日華懇副會長衛藤征士郎表示，交流協會名稱已改為「日本台灣交流協會」，樂見台灣相對應，將亞東關係協會、代表處的名稱修改。

衛藤還說，台灣是日本第4大貿易夥伴國，如果雙方能簽署經濟夥伴協定（EPA），相信台灣能成為日本的第3大貿易夥伴國。

王金平致詞表示，台日簽署EPA能促進更多廣面、深度的經濟發展，希望與日本共同謀求EPA的簽署。他相信日華懇議員都是推動簽署EPA的主力，希望雙方促成EPA早日簽成，也希望日本協助台灣有機會加入跨太平洋夥伴協定（TPP）。

王金平說，台灣在世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織(ICAO)等國際組織的參與上，都需仰賴日本的支持。

他還說，今天拜會了日華懇談會會長平沼赳夫、執政黨自民黨青年局成員。原本認為平沼身體不適，一行計畫前往平沼的故鄉岡山探視，但平沼堅持要到東京來見他，讓他很感念。

李鴻鈞表示，22日會晤了日本前首相、2020東京奧運組織委員會會長（東京奧運籌備會主委）森喜朗，王金平以中華奧會最高顧問的名義邀請森喜朗到台灣出席世大運。此外，因為東京奧運可能要招募9萬名志工，王金平希望台灣能有一定程度的參與。

王金平一行人此行也會晤了相當高層級的日本政要。明天預定會晤東京都知事小池百合子、台裔參議員、也是日本最大在野黨民進黨黨魁蓮舫等政要。1060323

(中央社)