《積木之家》凱琪是人還是鬼？導演剪到她的戲就當機！

陳婉婷（左）、林子熙姐妹尬戲。（好風光）

林子熙眼淚說來就來。（好風光）

陳婉婷消失後又出現。（好風光）

台視、八大、愛奇藝《積木之家》播出後網路討論度節節攀升，劇中細膩刻畫「家庭」與「人性」的對應與選擇，引起網友論戰。飾演施易男太太的林子熙與姊姊陳婉婷表現突出，兩姊妹精準演技亦受網友關注，第一集後莫名失蹤的陳婉婷，本周終於回來了，她失蹤期間施易男家中嬰靈怪象頻傳，網友紛紛留言臆測姊姊去哪了？這個關鍵人物背後究竟隱藏了哪些不能說的秘密，如今回來的到底是人？還是鬼？觀眾迫不及待想知道答案。

林子熙與陳婉婷在《積木之家》是同母異父的姊妹，飾演姊姊的陳婉婷是罹患「情感性精神障礙」的畫家，從精神療養院出院後，病情非但沒有好轉，更有諸多奇怪的行為，陳婉婷表示：「導演不要我做出太多像正常人的反應，也不能有太多小動作，最常對戲的對象就是『空氣』。」詮釋精神病患者最困難之處，是得說服自己以及相信角色正在發生的事情，陳婉婷說：「因為我認為自己是沒有病的，可是劇本裡我有病。」

網友大讚陳婉婷眼神看起來「很可怕」、「很有事」，她笑言：「工作人員都會迴避我的視線，總覺得我看的方向應該有些不乾淨的東西存在。」最近廖士涵導演見到她也一直說：「每次剪到凱琪（陳婉婷劇中名字）就當機！第5集混音時遇到史上最多次當機啊！」

林子熙在《積木之家》裡哭戲多，與陳婉婷有多場情緒很重的姊妹對手戲，林子熙說：「我的哭戲基本上都是兩次內過關，工作人員很愛叫我『小劉雪華』，眼淚說來就來。有一場我在老家獨自玩123木頭人遊戲，考驗我一轉身就要落淚。」陳婉婷則說：「我看著子熙的背影轉過身來，她充滿期盼看見我出現的眼神，令我當場全身起雞皮疙瘩，心裡不由得覺得對她很抱歉。」林子熙印象深刻還有一場去完殯儀館和警察局後在車上痛哭的戲，她表示：「那一場我覺得已經哭到胃都要吐出來了，眼睛也哭成金魚眼，拍完導演就跟我說演員真辛苦。」

植劇場突破台劇新格局，推出「靈異恐怖」類型劇，《積木之家》每周五晚間10點台視首播、每周六晚間10點八大綜合台播出，每周六凌晨零點於愛奇藝台灣站更新。

(中時)