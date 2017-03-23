連爆發3事件 晶華酒店頭疼

此為唐飛摔下的樓梯。（胡欣男攝）

辜成允從該樓梯摔下。（胡欣男攝）

85歲的前行政院長唐飛，昨晚於台北市晶華酒店3樓用餐，下樓時不慎因踩空，摔了4階樓梯，左肩著地，所幸頭部沒有受傷，同行友人將他急送三總醫院急救，今天手術後恢復狀況良好。由於農曆年前台泥前董事長辜成允也在晶華的樓梯摔死，業者指出，兩者摔的樓梯不同，唐飛是大廳側邊往自助餐廳的旋轉樓梯，辜是宴會廳往大廳的樓梯。

唐飛是空軍出身，曾任國防部長、行政院長。據了解，唐昨晚扶著右邊的扶手緩步下樓，距離地面4階時，疑因踩空摔下，但摔倒時手還抓著扶手，當下還能站起，左肩韌帶裂傷。

唐今天上午動完顯微手術，恢復良好。

業者澄清，辜成允摔的是3樓宴會廳通往2樓大廳的階梯，辜案之後，已決定在中間加裝扶手，目前還在設計中。唐飛摔的是靠近側門的旋轉樓梯，他從3樓要下2樓大廳離開。

晶華從過年前的辜成允摔死、年後的精品地下街大火到唐飛摔傷，連串事件讓業者頭疼，期間已透過民俗、宗教方式求平安，樓梯旁考慮加裝警語、監視器並派人員在旁提醒，希望給消費者安全的用餐、住宿環境。

(中時)