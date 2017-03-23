倫敦恐攻 伊斯蘭國坦承犯行

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恐怖組織伊斯蘭國（IS）今天聲稱，英國國會大廈外的致命恐怖攻擊案是他們所為。英國首相梅伊（Theresa May）表示，恐攻凶嫌在英國出生，曾遭情治單位調查。

英國下議院今天默哀1分鐘，以表達對恐攻受害者哀悼之意。梅伊告訴國會議員：「1項恐怖行動試圖讓我們的民主噤聲。」昨天的恐攻鎖定英國的民主象徵：國會大廈。

梅伊說：「我們不害怕，面臨恐怖主義時，我們的決心不曾動搖。」

英國武裝警察已經在和這起恐攻有關的突襲行動中，逮捕8人。這起恐攻造成3人喪生，在倫敦的心臟地區引發恐慌。

根據親伊斯蘭國的阿瑪克通訊社（Amaq）報導，伊斯蘭國（IS）承認犯下這起攻擊事件。

阿瑪克通訊社引述「安全人員消息來源」表示，「昨天在國會大廈前的攻擊案凶手是1名伊斯蘭國士兵，這項任務的執行是回應鎖定聯盟國家的要求。」

英國國會議員返回國會大廈「照常辦公」，通常擠滿觀光客的倫敦市中心地區，如今卻不尋常的靜默。

29人在醫院接受治療，7人情況危及，某些人傷勢「非常嚴重」。這些人中有法國學童和外國觀光客。

英國國會今天降半旗哀悼，鑑識人員穿著白色工作服，在外面的庭院採集指紋，48歲的警員巴默（Keith Palmer）在此被刺死。1060323

(中央社)