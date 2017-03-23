本土劇臨演遭兒砍 10年前曾因「管教問題」申請改姓
20歲林姓男子疑長期不滿父母管教方式，22日晚間8時許，因母親一句話，在中和住家內持水果刀追砍56歲父親，造成他頭、手撕裂傷，幸送醫後無礙。林嫌行凶後相當冷靜、沉默不語，警訊後依法送辦；林父10年前曾因管教問題向法院申請改姓，讓這起糾紛更加啟人疑竇。
據了解，林父10年前向法院申請變更姓氏，理由是親子管教問題，向法院申請將姓氏更改為「黑」，他認為父親偏愛妹妹不願意與父親同姓，最後遭法院判決敗訴。
警方調查，56歲林父為本土劇臨時演員、林母擔任老師，家境小康、育有2子1女，林嫌在家中排行老大，父母對他期許甚深，去年讓他補習重考考上高雄醫學大學，父母希望他留在北部就學未註冊，但他沉迷電玩常遭責罵，加上父母限制他的生活費，多次發生口角。
林嫌日前在打線上遊戲時聽聞母親一句話「給你這麼好的環境，卻這樣！」讓他心生不滿，前日晚間8時許，以為母親返家，持家中水果刀要追砍母親，卻發現進門的是父親。
林持刀往父親頭部砍下，林父當場怒斥「我是你爸爸！」林嫌沒有停手，反而回嗆「你以前對我又不好！」儘管林父道歉希望他原諒，林嫌不為所動繼續砍殺幾刀，連椅子都成攻擊武器。
林嫌行凶後呆坐沙發休息，林父趁隙打電話向警方報案。警、消獲報趕至林家時，發現地上血跡斑斑，林父頭、手鮮血直流，救護人員將他送醫急救，所幸沒有生命危險。
(中時)
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