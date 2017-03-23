結合慈濟資源 中和公所提供長者完善照顧
為使長者能走出家門參與鄰里社區活動，新北市中和區公所特結合慈濟基金會共同提供社區關懷據點及銀髮俱樂部各項長者關懷服務計畫，於今（23日）下午於中和區公所3樓會議室舉行長者關懷服務計畫協調會議。
邀請中和區內頂南里、景南里、秀峰里、員山里、德行里、福和里等里長、安邦社區管理委員會及慈濟基金會師兄、姐共同研議推展健康促進、樂齡學堂、幸福共餐運動（健康蔬食）等內容，期能藉以增進長者人際互動，減緩身體功能退化，以達活躍老化之終極目標。
中和區公所表示，共餐不只是共餐，結合寺廟、民間團體、醫院等資源發展長者全方位關懷活動，包含搭配雙和醫院健康小站健康篩檢、長者動健康活動及學習手工藝、簡易拼豆、手語課等樂齡學堂，以落實「在地就養，健康樂活！」
(中時)
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