陸業界稱白酒離真正復甦還有一段距離

「大家都知道白酒行業經過了近四年的調整，現在我們也看到了復甦的跡象，但是離真正的復甦我認為還有一段距離。」中國酒業協會常務副理事長王琦23日在成都舉行的第96屆糖酒商品交易會主論壇上表示。資料顯示白酒復甦跡象明顯，但王琦表示，中小企業的增長仍然非常緩慢，「除了產量和銷售增長以外，利潤與稅收貢獻都在下降。」

(旺報)