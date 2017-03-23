俄前議員基輔遇害 烏克蘭指莫斯科所為

我要評比

遭莫斯科以詐欺通緝的俄國前國會議員沃羅年柯夫，今天在烏克蘭首都基輔市中心光天化日下遭槍殺身亡，基輔當局稱這是「國家恐怖主義」。

警方說，槍擊發生於基輔市中心，時間在中午11時30分左右。

法新社報導，基輔警察局長克里成科（Andriy Kryshchenko）在電視播出的說明中證實，「死者身分已確認」是前共黨國會議員沃羅年柯夫（Denis Voronenkov）。

克里成科說，「考慮到受害者的身分、他的活動及這起犯罪的手段」，警方正在評估沃羅年柯夫遭人買凶殺害的可能性。

烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）的發言人在臉書上指出，波洛申科將這起他口中的「狡詐謀殺」歸咎於俄羅斯，表示這起殺人案屬於「國家恐怖主義行為」。

克里姆林宮發言人立刻在對俄國新聞機構的談話中，駁斥基輔的指控為「荒謬」。

沃羅年柯夫與也曾是國會議員及知名歌劇歌手的妻子馬克薩科娃（Maria Maksakova）去年離開俄國，前來烏克蘭。

沃羅年柯夫對烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）作出不利的證詞後，去年12月取得烏克蘭公民身分。亞努科維奇在2014年2月支持西方的抗議中遭到推翻。

沃羅年柯夫2月曾對烏克蘭媒體指出，他不斷收到來自莫斯科安全部門的威脅。1060323

(中央社)